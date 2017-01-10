Сорана Кырстя прошла в финал выставочных соревнований в Куйонге
Румынская теннисистка Сорана Кырстя стала финалисткой выставочного турнира в австралийском городе Куйонг.
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В полуфинале соревнований Сорана переиграла в двух сетах хозяйку кортов Дестани Айяву — 6/1, 7/6 (4).
В финале турнира Priceline Pharmacy Classic — Kooyong Кырстя сразится с победительницей игры бельгийки Янины Викмайер и китаянки Цзян Ван.
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