Сорана Кырстя прошла в финал выставочных соревнований в Куйонге

Австралийские теннисисты Ник Линдал, Брэндон Уолкин и Айзек Фрост признаны виновными в причастности к организации договорных поединков. Как сообщает агентство AFP, данные спортсмены нарушили антикоррупционные правила на турнире серии «Фьючерс» в Тувумбе (Австралия) в сентябре 2013 года.