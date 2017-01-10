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https://sport.mail.ru/news/tennis/28383524/
10 января 2017, 23:01 | Теннис | GoTennis.ru

Сорана Кырстя прошла в финал выставочных соревнований в Куйонге

Румынская теннисистка Сорана Кырстя стала финалисткой выставочного турнира в австралийском городе Куйонг.

Румынская теннисистка <span class=error>Сорана</span> <span class=error>Кырстя</span> стала <span class=error>финалисткой</span> выставочного турнира в австралийском городе <span class=error>Куйонг</span>. Увеличить
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В полуфинале соревнований Сорана переиграла в двух сетах хозяйку кортов Дестани Айяву — 6/1, 7/6 (4).

В финале турнира Priceline Pharmacy Classic — Kooyong Кырстя сразится с победительницей игры бельгийки Янины Викмайер и китаянки Цзян Ван.
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