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https://sport.mail.ru/news/tennis/28382718/
10 января 2017, 20:19 | Теннис | GoTennis.ru

Трое австралийских теннисистов дисквалифицированы за организацию договорных матчей

Австралийские теннисисты Ник Линдал, Брэндон Уолкин и Айзек Фрост признаны виновными в причастности к организации договорных поединков. Как сообщает агентство AFP, данные спортсмены нарушили антикоррупционные правила на турнире серии «Фьючерс» в Тувумбе (Австралия) в сентябре 2013 года.

Австралийские теннисисты Ник <span class=error>Линдал</span> Брэндон <span class=error>Уолкин</span> и <span class=error>Айзек</span> <span class=error>Фрост</span> признаны виновными в причастности к организации договорных поединков. Как сообщает агентство AFP данные спортсмены нарушили антикоррупционные правила на турнире серии <span class=error>Фьючерс</span> в <span class=error>Тувумбе</span> (Австралия) в сентябре 2013 года. Увеличить
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Линдал, уже завершивший карьеру, дисквалифицирован на семь лет и оштрафован на 33 тысячи евро. Срок дисквалификации Уолкина составит полгода, а Фрост дисквалифицирован не будет, так как отбыл наказание ещё в 2013 году.
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