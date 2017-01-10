Трое австралийских теннисистов дисквалифицированы за организацию договорных матчей
Австралийские теннисисты Ник Линдал, Брэндон Уолкин и Айзек Фрост признаны виновными в причастности к организации договорных поединков. Как сообщает агентство AFP, данные спортсмены нарушили антикоррупционные правила на турнире серии «Фьючерс» в Тувумбе (Австралия) в сентябре 2013 года.
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Линдал, уже завершивший карьеру, дисквалифицирован на семь лет и оштрафован на 33 тысячи евро. Срок дисквалификации Уолкина составит полгода, а Фрост дисквалифицирован не будет, так как отбыл наказание ещё в 2013 году.
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