Трое австралийских теннисистов дисквалифицированы за организацию договорных матчей

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Линдал, уже завершивший карьеру, дисквалифицирован на семь лет и оштрафован на 33 тысячи евро. Срок дисквалификации Уолкина составит полгода, а Фрост дисквалифицирован не будет, так как отбыл наказание ещё в 2013 году.