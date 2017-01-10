Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28379820/
10 января 2017, 16:06 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки: Путинцева хуже большинства игроков, входящих в Топ-100

Датчанка Каролин Возняцки прокомментировала игру своей соперницы Юлии Путинцевой на турнире в Сиднее.

Датчанка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> прокомментировала игру своей соперницы Юлии <span class=error>Путинцевой</span> на турнире в Сиднее. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Как теннисистка она хуже большинства игроков, входящих в Топ-100. Но она постоянно борется, используя для этого все доступные способы, и провоцирует тебя своим поведением. На этом она и выигрывает.

Она специально делает так, чтобы её соперница начала злиться и допускать ошибки. В это время она проводит несколько удачных розыгрышей и вырывается вперёд. Такие у неё методы.

Так что сегодня для меня было очень важно сохранять спокойствие и просто играть, — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля

Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля

Неожиданные результаты российских теннисисток в Сиднее, ранний вылет Карена Хачанова на турнире в Окленде, а также скорое возвращение Марии Шараповой — «Газета.Ru» рассказывает о последних новостях с мировых кортов.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Каролин Возняцки: Путинцева хуже большинства игроков, входящих в Топ-100

Шамиль Тарпищев: Главное, чтобы Шарапова не утратила своих физических кондиций

Гильермо Гарсия-Лопес уступил Райану Харрисону на турнире в Окленде