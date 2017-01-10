Каролин Возняцки: Путинцева хуже большинства игроков, входящих в Топ-100

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«Как теннисистка она хуже большинства игроков, входящих в Топ-100. Но она постоянно борется, используя для этого все доступные способы, и провоцирует тебя своим поведением. На этом она и выигрывает.

Она специально делает так, чтобы её соперница начала злиться и допускать ошибки. В это время она проводит несколько удачных розыгрышей и вырывается вперёд. Такие у неё методы.

Так что сегодня для меня было очень важно сохранять спокойствие и просто играть, — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.