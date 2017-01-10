Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля

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Российские сенсации на Apia International Sydney.

На турнир в Сиднее российские болельщики были вправе возлагать особые надежды — в соревнованиях в этом году решила поучаствовать по-настоящему внушительная группа отечественных теннисистов, среди которых была и действующая чемпионка первенства Светлана Кузнецова, еще в октябре бившаяся за победу на Итоговом чемпионате WTA.

Защитить титул в крупнейшем городе Австралии россиянке, однако, не удалось, причем завершила свой путь к трофею она неожиданно рано — после уверенной виктории над румынкой Ириной Бегу Кузнецова «споткнулась» о соотечественницу Анастасию Павлюченкову, выбыв на стадии второго круга.

После завершения встречи Павлюченкова призналась, что очень рада победе над своей подругой, занимающей место в первой десятке мирового рейтинга.

«Я очень рада, и не только потому, что Светлана является действующей чемпионкой, но и потому, что она моя подруга.

Она — игрок топ-10, и прошлый год у нее получился невероятным. Я знала, что матч будет трудным, и просто старалась играть в хороший теннис, расценивая эту игру как подготовку к Мельбурну.

Думаю, у меня все получилось отлично. Я подавала не так хорошо, как в предыдущем матче. Немного этим расстроена, но рада, что даже с более низким процентом попадания первой подачи я смогла выиграть в двух сетах, — рассказала Анастасия.

За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с канадкой Эжени Бушар, минувшей ночью в двух сетах переигравшей шестую ракетку мира Доминику Цибулкову из Словакии.

Случилась во втором круге и еще более сенсационная победа — также россиянка 19-летняя Дарья Касаткина за полтора часа смогла сломить сопротивление первой ракетки планеты немки Анжелики Кербер, выиграв со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

По окончании игры представительница России, в мировом рейтинге на данный момент занимающая 26-ю позицию, выразила мнение, что успех в поединке с серебряным призером Олимпиады-2016 в одиночном разряде придаст ей уверенности перед предстоящим Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

«Сложно объяснить мои ощущения, так как победа над первой ракеткой мира случается не каждый день.

Второй турнир на старте сезона я играю с одними из лучших теннисисток мира. В первом круге был невероятный матч, я победила в трех сетах (венгерку Тимю Бабош. — «Газета.Ru»), сегодня обыграла первую ракетку мира. Думаю, эта победа придаст мне уверенности перед Australian Open, — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

«Первые матчи года всегда получаются непростыми. — отметила после вылета с турнира сама Кербер. — Я все еще не чувствую свой ритм. Я допустила слишком много ошибок и не чувствовала мяч. Это нелегко, но я все равно рада, что провела матч перед тем, как отправиться в Мельбурн».

Соперницей Дарьи по следующему раунду Apia International Sydney станет британка Йоханна Конта, не испытавшая проблем в стартовых встречах соревнования с «российскими» австралийками Ариной Родионовой и Дарьей Гавриловой.

В Сиднее из отечественных теннисисток счастье также пытали Екатерина Макарова и Елена Веснина, но им не удалось преодолеть барьер первого круга — дальше прошли чешка Барбора Стрыцова и американка Коко Вандевеге.

В мужском турнире страну на сиднейских кортах представляет один лишь Андрей Кузнецов, который, правда, уже успешно сумел выйти в 1/8 финала, одолев на старте чемпионата на отказе словака Мартина Клижана.

За выход в четвертьфинал 48-я ракетка мира сыграет с Алексом де Минуаром из Австралии.

Ранний вылет Хачанова на ASB Classic.

Поклонники россиянина Карена Хачанова могли рассчитывать минимум на попадание любимца в четвертьфинал турнира ATP в Окленде — благо, что жребий теннисисту на стартовые раунды благоволил -, однако прекратил свое выступление на новозеландских площадках он уже после первого круга, где в упорной встрече уступил представителю Тайваня Лу Яньсюню со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (9:11).

В ходе матча Хачанову удалось отыграть аж четыре матчбола, но с пятой попытки Яньсюнь все же смог добиться окончательной победы.

В мировом рейтинге на данный момент Карен, являвшийся единственным россиянином на ASB Classic, занимает 51-ю строчку, а Лу — 61-ю.

Шарапова вернется в Штутгарте.

Стали известны точные дата и место возвращения на корт экс-первой ракетки планеты россиянки Марии Шараповой, из-за дисквалификации за употребление мельдония в последней раз принимавшей участие в официальных матчах еще в январе минувшего года.

Напомним, что в марте 2016 года пятикратная чемпионка турниров Большого шлема призналась, что провалила допинг-тест на внесенный ранее в список запрещенных препарат «Милдронат».

Позднее Международная федерация тенниса (ITF) отстранила ее на два года, однако уже в октябре дисквалификация была сокращена до 15 месяцев. Ожидалось, что впервые в официальной игре Шарапова примет участие в конце апреля, и в итоге 10 января об этом объявили во всеуслышание.

«Я счастлива, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров, — заявила сама спортсменка.

— Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к своему любимому делу.