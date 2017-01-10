Белорус Егор Герасимов проиграл в первом круге теннисного турнира в Бангкоке

Сегодня в стартовом поединке одиночного разряда Герасимов, занимающий 327-е место в мировом рейтинге, встречался с действующим победителем этих соревнований известным сербским теннисистом Янко Типсаревичем (118-й номер рейтинга АТР) и выиграл первый сет со счетом 6:2. Затем более опытный соперник перехватил инициативу и победил в двух партиях подряд с одинаковым счетом 6:3.

В парном разряде Егор Герасимов и россиянин Аслан Карацев пробились во второй круг, одолев на старте индийско-китайский тандем Шрирам Балаи / Чже Ли — 6:4, 6:7, 10:3.