Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28379385/
10 января 2017, 15:33 | Теннис | БЕЛТА

Белорус Егор Герасимов проиграл в первом круге теннисного турнира в Бангкоке

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пробиться во второй раунд турнира в таиландском Бангкоке (призовой фонд — $50 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке одиночного разряда Герасимов, занимающий 327-е место в мировом рейтинге, встречался с действующим победителем этих соревнований известным сербским теннисистом Янко Типсаревичем (118-й номер рейтинга АТР) и выиграл первый сет со счетом 6:2. Затем более опытный соперник перехватил инициативу и победил в двух партиях подряд с одинаковым счетом 6:3.

В парном разряде Егор Герасимов и россиянин Аслан Карацев пробились во второй круг, одолев на старте индийско-китайский тандем Шрирам Балаи / Чже Ли — 6:4, 6:7, 10:3.

Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный откроет новый сезон на турнире в новозеландском Окленде (призовой фонд — $450 тыс.). В первом раунде парных состязаний Мирный и филиппинец Трет Хьюи сыграют с бразильско-индийским дуэтом Андре Са / Леандер Паес. Этот турнир завершится 14 января, после чего ведущие теннисисты планеты перебазируются в Мельбурн, где 16 января стартует первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Австралии.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Вот какую роль себе выбрал Коля Лукашенко

ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь встретила Новый год!