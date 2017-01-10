Белорус Егор Герасимов проиграл в первом круге теннисного турнира в Бангкоке
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не смог пробиться во второй раунд турнира в таиландском Бангкоке (призовой фонд — $50 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке одиночного разряда Герасимов, занимающий 327-е место в мировом рейтинге, встречался с действующим победителем этих соревнований известным сербским теннисистом Янко Типсаревичем (118-й номер рейтинга АТР) и выиграл первый сет со счетом 6:2. Затем более опытный соперник перехватил инициативу и победил в двух партиях подряд с одинаковым счетом 6:3.
В парном разряде Егор Герасимов и россиянин Аслан Карацев пробились во второй круг, одолев на старте
Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный откроет новый сезон на турнире в новозеландском Окленде (призовой фонд — $450 тыс.). В первом раунде парных состязаний Мирный и филиппинец Трет Хьюи сыграют с
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