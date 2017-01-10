Вперед к новым вершинам: Шарапова вернется на корт на турнире в Штутгарте

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Победительница пяти турниров Большого шлема Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года. Ожидалось, что срок дисквалификации будет сокращен вдвое, но в итоге россиянка пропустила «Ролан Гаррос», Уимблдон, Олимпиаду и US Open в 2016 году и не сыграет на Australian Open-2017 в январе, после чего пропустит домашний турнир в Санкт-Петербурге.

Шарапова, исключенная в конце октября из рейтинга WTA, вернется на корт в разгар грунтового сезона. Ожидается, что первым после возвращения турниром Большого шлема для нее станет «Ролан Гаррос» — самый успешный для Шараповой «мэйджор», который покорялся ей дважды. Россиянка отметила, что будет рада вернуться на корт именно в Штутгарте. «Я очень рада, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к своему любимому делу», — сказала Шарапова.

Шарапова желанна на всех турнирах.

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Р-Спорт», что по поводу участия Шараповой в крупнейших турнирах не стоит беспокоиться. «Несомненно, все турниры будут рады видеть Шарапову. Она всегда желанна, не дискредитировала себя. Все, что произошло ранее — ошибка ее менеджмента. В этой ситуации ее репутация сейчас на самом высоком уровне, она будет желанной на всех турнирах», — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.

«Да, Мария начнет с нуля, что касается рейтинга. Но я в этом не вижу ничего страшного, потому что реальность такова, что с wild card на крупных турнирах она быстро окажется в районе первой сотни, а там ей уже будет гораздо легче», — продолжил Тарпищев.

Шарапова по понятным причинам длительное время не имела игровой практики в WTA-туре, однако Тарпищев уверен, что россиянка способна вернуть себе лидирующие позиции в мировом женском теннисе. «Вернется ли она на прежний уровень — вопрос функциональный, физический. Она, несомненно, вернется, хотя уровень женского тенниса в силовом плане вырос, появилось много молодых амбициозных спортсменок, которые ей будут составлять конкуренцию. Вопрос в самой Шараповой. С позиции психологии волноваться не за что, потому что у нее характер спортивный. Она столько вытащила за счет характера! Так что вопрос только в физике, прежде всего, в быстроте передвижения. Она будет среди ведущих в мире», — сказал Тарпищев.

Нет сомнений в том, что россиянка получит wild card от организаторов любых турниров, поскольку игра Шараповой привлекает дополнительных спонсоров и зрителей по всему миру, обеспечивая соревнованиям коммерческий успех и популярность.

На корт в 30 лет.

Шарапова отпразднует 30-летие ровно за неделю до возвращения на корт: 19 апреля самая титулованная российская теннисистка отметит очередной день рождения. После длительного простоя вызывает вопросы физическое состояние Марии, которая к моменту возвращения не будет принимать участия в официальных турнирах больше года. За время отсутствия Шараповой сменился лидер WTA- тура, сама игра стала еще более атлетичной. Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон считает, что о функциональном состоянии Марии судить крайне сложно.

«Шарапова начинает буквально с нуля, надо забыть про ее рейтинг. Она должна восстанавливать рейтинг через wild card. Такие турниры, как соревнования в Риме, Мадриде, “Ролан Гаррос”, конечно, будут рады дать ей wild card. Насколько она готова? На этот вопрос не ответит сейчас ни один тренер. Это спортивно-коммерческая тайна, это не разглашается. Везде, где она будет играть, Мария должна находиться в хорошей форме. Могу сказать, что на нее пойдет зритель, за ее игрой будут наблюдать миллионы. Стадионы на первых турнирах (с ее участием) будут переполнены», — сказал Камельзон по телефону.

Случится ли очередное триумфальное возвращение?

Поклонников таланта Шараповой обнадеживает тот факт, что прежде россиянка уже возвращалась триумфально в тур после операции на травмированном плече. Мария после своего возвращения дважды выиграла «Ролан Гаррос» (2012 и 2014), который прежде считался для нее самым неудобным турниром. Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что возраст для Шараповой не помеха. Мария Шарапова с трофеем теннисного турнира в Брисбене.

«С годами, возможно, утрачивается физический потенциал, но возрастает цена мастерству и опыту, чего у Марии, конечно, не отнимешь. Есть такое явление, что в теннисе второй пик наступает примерно к 30 годам. И в 28, 29, 30 лет люди играют очень хорошо. Хотя поначалу ей будет тяжело после перерыва, Марии надо войти в хорошую соревновательную форму, чтобы такое состояние стало для нее привычным», — сказал Янчук «Р-Спорт» по телефону.

Из непокоренных вершин для Марии остается лишь олимпийское золото, которое россиянка постарается выиграть в 2020 году. Пример сестер Уильямс, которые побеждали на Играх в возрасте «за 30» должен придать новый импульс карьере Шараповой, до возобновления которой осталось чуть более трех месяцев.