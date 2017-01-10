Вперед к новым вершинам: Шарапова вернется на корт на турнире в Штутгарте
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на соревнованиях в немецком Штутгарте, об этом стало известно во вторник после того, как официальный сайт турнира сделал соответствующее объявление. Матчи основной сетки турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов, пройдут с 24 по 30 апреля.
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Победительница пяти турниров Большого шлема Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того как в ее
Шарапова, исключенная в конце октября из рейтинга WTA, вернется на корт в разгар грунтового сезона. Ожидается, что первым после возвращения турниром Большого шлема для нее станет «Ролан Гаррос» — самый успешный для Шараповой «мэйджор», который покорялся ей дважды. Россиянка отметила, что будет рада вернуться на корт именно в Штутгарте. «Я очень рада, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к своему любимому делу», — сказала Шарапова.
Шарапова желанна на всех турнирах.
Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил «Р-Спорт», что по поводу участия Шараповой в крупнейших турнирах не стоит беспокоиться. «Несомненно, все турниры будут рады видеть Шарапову. Она всегда желанна, не дискредитировала себя. Все, что произошло ранее — ошибка ее менеджмента. В этой ситуации ее репутация сейчас на самом высоком уровне, она будет желанной на всех турнирах», — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.
«Да, Мария начнет с нуля, что касается рейтинга. Но я в этом не вижу ничего страшного, потому что реальность такова, что с wild card на крупных турнирах она быстро окажется в районе первой сотни, а там ей уже будет гораздо легче», — продолжил Тарпищев.
Шарапова по понятным причинам длительное время не имела игровой практики в
Нет сомнений в том, что россиянка получит wild card от организаторов любых турниров, поскольку игра Шараповой привлекает дополнительных спонсоров и зрителей по всему миру, обеспечивая соревнованиям коммерческий успех и популярность.
На корт в 30 лет.
Шарапова отпразднует 30-летие ровно за неделю до возвращения на корт: 19 апреля самая титулованная российская теннисистка отметит очередной день рождения. После длительного простоя вызывает вопросы физическое состояние Марии, которая к моменту возвращения не будет принимать участия в официальных турнирах больше года. За время отсутствия Шараповой сменился лидер WTA- тура, сама игра стала еще более атлетичной. Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон считает, что о функциональном состоянии Марии судить крайне сложно.
«Шарапова начинает буквально с нуля, надо забыть про ее рейтинг. Она должна восстанавливать рейтинг через wild card. Такие турниры, как соревнования в Риме, Мадриде, “Ролан Гаррос”, конечно, будут рады дать ей wild card. Насколько она готова? На этот вопрос не ответит сейчас ни один тренер. Это
Случится ли очередное триумфальное возвращение?
Поклонников таланта Шараповой обнадеживает тот факт, что прежде россиянка уже возвращалась триумфально в тур после операции на травмированном плече. Мария после своего возвращения дважды выиграла «Ролан Гаррос» (2012 и 2014), который прежде считался для нее самым неудобным турниром. Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что возраст для Шараповой не помеха. Мария Шарапова с трофеем теннисного турнира в Брисбене.
«С годами, возможно, утрачивается физический потенциал, но возрастает цена мастерству и опыту, чего у Марии, конечно, не отнимешь. Есть такое явление, что в теннисе второй пик наступает примерно к 30 годам. И в 28, 29, 30 лет люди играют очень хорошо. Хотя поначалу ей будет тяжело после перерыва, Марии надо войти в хорошую соревновательную форму, чтобы такое состояние стало для нее привычным», — сказал Янчук «Р-Спорт» по телефону.
Из непокоренных вершин для Марии остается лишь олимпийское золото, которое россиянка постарается выиграть в 2020 году. Пример сестер Уильямс, которые побеждали на Играх в возрасте «за 30» должен придать новый импульс карьере Шараповой, до возобновления которой осталось чуть более трех месяцев.
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