Гильермо Гарсия-Лопес уступил Райану Харрисону на турнире в Окленде

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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 33-летний Гарсия-Лопес сделал два эйса, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а 24-летний Харрисон девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу американца.

Во втором круге соревнований в Окленде Харрисон будет противостоять своему соотечественнику Джеку Соку, посеянному на турнире под четвёртым номером.