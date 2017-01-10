Гильермо Гарсия-Лопес уступил Райану Харрисону на турнире в Окленде
74-я ракетка мира, испанец Гильермо
Гарсия-Лопес, проиграл американцу Райану Харрисону, занимающему 89-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 2/6 на старте турнира ASB Classic.
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 33-летний
Во втором круге соревнований в Окленде Харрисон будет противостоять своему соотечественнику Джеку Соку, посеянному на турнире под четвёртым номером.
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