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10 января 2017, 15:11 | Теннис | GoTennis.ru

Гильермо Гарсия-Лопес уступил Райану Харрисону на турнире в Окленде

74-я ракетка мира, испанец Гильермо Гарсия-Лопес, проиграл американцу Райану Харрисону, занимающему 89-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 2/6 на старте турнира ASB Classic.

74-я ракетка мира испанец <span class=error>Гильермо</span> <nobr>Гарсия-Лопес</nobr> проиграл американцу <span class=error>Райану</span> <span class=error>Харрисону</span> занимающему 89-ю строчку рейтинга ATP со счётом 1/6 2/6 на старте турнира ASB Classic. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 33-летний Гарсия-Лопес сделал два эйса, трижды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а 24-летний Харрисон девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу американца.

Во втором круге соревнований в Окленде Харрисон будет противостоять своему соотечественнику Джеку Соку, посеянному на турнире под четвёртым номером.
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