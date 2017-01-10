Четыре россиянина сыграют в квалификации Australian Open-2017

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Донской стартует на Australian Open-2017 матчем против Дмитрия Попко, представляющего Казахстан. Теймураз Габашвили, у которого 28-й номер «посева», сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Еще один россиянин Андрей Рублев будет первый свой матч проводить против хозяина кортов Макса Перселла. С представителем Австралии сыграет и наш Александр Кудрявцев — его соперником стал Блэйк Мотт, которому организаторы предоставили персональное приглашение (Wild Card).