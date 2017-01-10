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10 января 2017, 14:58 | Теннис | «Вести.Ру»

Четыре россиянина сыграют в квалификации Australian Open-2017

Организаторы первого в сезоне турнира теннисного «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии, — провели жеребьевку для сетки мужского квалификационного турнира. На Australian Open выступят четыре российских теннисиста. Выше всех «посеян» Евгений Донской — у него номер № 11.

Организаторы первого в сезоне турнира теннисного Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии — провели жеребьевку для сетки мужского квалификационного турнира. На Australian <span class=error>Open</span> выступят четыре российских теннисиста. Выше всех посеян Евгений Донской — у него номер № 11. Увеличить
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Донской стартует на Australian Open-2017 матчем против Дмитрия Попко, представляющего Казахстан. Теймураз Габашвили, у которого 28-й номер «посева», сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Еще один россиянин Андрей Рублев будет первый свой матч проводить против хозяина кортов Макса Перселла. С представителем Австралии сыграет и наш Александр Кудрявцев — его соперником стал Блэйк Мотт, которому организаторы предоставили персональное приглашение (Wild Card).
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