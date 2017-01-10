Янчук: Шарапова является настоящим бойцом и за полгода вернется на уровень топ-5

Во вторник стало известно, что победительница пяти турниров Большого шлема Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте. Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года.

«Сейчас дорога для Марии открыта, и она должна достичь своего максимума, — сказал по телефону Янчук. — Она может вернуться на свой прежний уровень, потому что у нее есть и высокий класс, и она является настоящим бойцом, обладающим спортивной злостью, и мотивация у нее хорошая. Она может вернуться в мировую элиту. Я не сомневаюсь, что по своему классу и кондициям уже через полгода она будет играть на уровне первой пятерки. Ее потенциал еще далеко не растрачен».

Собеседник агентства подчеркнул, что многие спортсмены в подобном возрасте (Шараповой в настоящее время 29 лет) выходят на второй пик формы.

«С годами, возможно, утрачивается физический потенциал, но возрастает цена мастерству и опыту, чего у Марии, конечно, не отнимешь, — подчеркнул эксперт. — Есть такое явление, что в теннисе второй пик наступает примерно к 30 годам. И в 28, 29, 30 лет люди играют очень хорошо. Хотя поначалу ей будет тяжело после перерыва, Марии надо войти в хорошую соревновательную форму, чтобы такое состояние стало для нее привычным».