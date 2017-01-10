Польская теннисистка Агнешка Радваньская вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Польская теннисистка Агнешка Радваньская вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Радваньская, посеянная под 2-м номером, в матче второго круга обыграла американку Кристину Макхейл со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Матч продолжался 1 час 51 минуту.
В следующем матче на турнире Радваньская сыграет с китаянкой Дуань
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