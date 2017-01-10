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10 января 2017, 14:34 | Теннис | Р-Спорт

Польская теннисистка Агнешка Радваньская вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Польская теннисистка Агнешка Радваньская вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Радваньская, посеянная под 2-м номером, в матче второго круга обыграла американку Кристину Макхейл со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

В следующем матче на турнире Радваньская сыграет с китаянкой Дуань Ин-Ин.
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