Польская теннисистка Агнешка Радваньская вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее

Радваньская, посеянная под 2-м номером, в матче второго круга обыграла американку Кристину Макхейл со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

В следующем матче на турнире Радваньская сыграет с китаянкой Дуань Ин-Ин.