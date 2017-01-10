Тарпищев: Репутация Шараповой на самом высоком уровне, она будет желанной везде

Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.

«Несомненно, все турниры будут рады видеть Шарапову. По поводу ее участия в крупнейших турнирах не стоит беспокоиться. Она всегда желанна, не дискредитировала себя. Все, что произошло ранее — ошибка ее менеджмента. В этой ситуации ее репутация сейчас на самом высоком уровне, она будет желанной на всех турнирах», — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.

«Да, Мария начнет с нуля, что касается рейтинга. Но я в этом не вижу ничего страшного, потому что реальность такова, что с wild card на крупных турнирах она быстро окажется в районе первой сотни, а там ей уже будет гораздо легче», — продолжил Тарпищев.

Собеседник агентства уверен, что россиянка способна вернуться на прежний высокий уровень игры.

«Вернется ли она на прежний уровень — вопрос функциональный, физический. Она несомненно вернется, хотя уровень женского тенниса в силовом плане вырос, появилось много молодых амбициозных спортсменок, которые ей будут составлять конкуренцию. Вопрос в самой Шараповой. С позиции психологии волноваться не за что, потому что у нее характер спортивный. Она столько вытащила за счет характера! Так что вопрос только в физике, прежде всего, в быстроте передвижения. Она будет среди ведущих в мире», — сказал Тарпищев.