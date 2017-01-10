Камельзон: Теннисные стадионы на первых турнирах Шараповой весной будут переполнены

Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.

«Шарапова начинает буквально с нуля, надо забыть про ее рейтинг. Она должна восстанавливать рейтинг через wild card. Такие турниры, как соревнования в Риме, Мадриде, “Ролан Гаррос”, конечно, будут рады дать ей wild card. Насколько она готова? На этот вопрос не ответит сейчас ни один тренер. Это спортивно-коммерческая тайна, это не разглашается. Везде, где она будет играть, Мария должна находиться в хорошей форме. Могу сказать, что на нее пойдет зритель, за ее игрой будут наблюдать миллионы. Стадионы на первых турнирах (с ее участием) будут переполнены», — сказал Камельзон по телефону.

Матчи основной сетки турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов, пройдут с 24 по 30 апреля.