Камельзон: Теннисные стадионы на первых турнирах Шараповой весной будут переполнены
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российская теннисистка Мария Шарапова будет собирать полные стадионы на первых турнирах после возвращения на корт, заявил «Р-Спорт» тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон.
Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте.
«Шарапова начинает буквально с нуля, надо забыть про ее рейтинг. Она должна восстанавливать рейтинг через wild card. Такие турниры, как соревнования в Риме, Мадриде, “Ролан Гаррос”, конечно, будут рады дать ей wild card. Насколько она готова? На этот вопрос не ответит сейчас ни один тренер. Это
Матчи основной сетки турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов, пройдут с 24 по 30 апреля.
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