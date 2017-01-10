Долгополов проиграл в первом же круге теннисного турнира в Сиднее
Украинец уступил Жилю Мюллеру из Люксембурга.
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В Сиднее состоялись матчи первого круга теннисного турнира Apia international Sydney, в одном из которых украинец Александр Долгополов уступил Жилю Мюллеру из Люксембурга, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 5:7.
Украинец уверенно начал матч и выиграл первый сет. Но, вторая партия была зеркальным отражением первой, а в решающей третьей, при счете 5:5, Мюллер сумел сделать «лишний» брейк, выиграв два гейма подряд.
Таким образом, Долгополов проиграл восьмой матч подряд. Он не может выйти хотябы во второй раунд турнира уже на восьми соревнованиях. В новом 2017-м году он проиграл уже во второй раз.
Турнир в Сиднее проходит с 8 по 14 января.
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