Сегодня юбилей у Кирстен Флипкенс!

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Кирстен Флипкенс родилась 10 января 1986 года в городе Геел. Профессиональную карьеру начала в 2003 году. За время выступлений выиграла один турнир WTA (в 2012 году в Квебеке), заработав при этом $3,300,969 призовых.

Лучшим достижением Флипкенс на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона в 2013 году. На данный момент бельгийская теннисистка занимает 73-е место в рейтинге WTA. В августе 2013 года она была 13-й ракеткой мира.