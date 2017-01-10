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10 января 2017, 13:30 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня юбилей у Кирстен Флипкенс!

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает известная бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Кирстен и желает ей успехов, как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает известная бельгийская теннисистка <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес <span class=error>Кирстен</span> и желает ей успехов как на корте так и за его пределами. Увеличить
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Кирстен Флипкенс родилась 10 января 1986 года в городе Геел. Профессиональную карьеру начала в 2003 году. За время выступлений выиграла один турнир WTA (в 2012 году в Квебеке), заработав при этом $3,300,969 призовых.

Лучшим достижением Флипкенс на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона в 2013 году. На данный момент бельгийская теннисистка занимает 73-е место в рейтинге WTA. В августе 2013 года она была 13-й ракеткой мира.
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