Андреа Петкович покидает соревнования в Хобарте
55-я ракетка мира, немка Андреа Петкович, потерпела поражение от парагвайки Вероники Сепеде Роиг, занимающей 129-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/0, 4/6 во втором круге турнира в Хобарте.
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За 2 час 9 минут, которые длилась встреча, теннисистки допустили по три двойные ошибки и реализовали по четыре
В четвертьфинале соревнований Hobart International Петкович сразится с хорваткой Яной Фетт, которая взяла верх над австралийкой Лизетт Кабрерой со счётом 6/1, 6/3.
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