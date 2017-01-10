Андреа Петкович покидает соревнования в Хобарте

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За 2 час 9 минут, которые длилась встреча, теннисистки допустили по три двойные ошибки и реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 29-летняя Петкович сделала один эйс, а её 24-летняя оппонентка — ни одного. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Hobart International Петкович сразится с хорваткой Яной Фетт, которая взяла верх над австралийкой Лизетт Кабрерой со счётом 6/1, 6/3.