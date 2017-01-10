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https://sport.mail.ru/news/tennis/28376991/
10 января 2017, 12:55 | Теннис | GoTennis.ru

Андреа Петкович покидает соревнования в Хобарте

55-я ракетка мира, немка Андреа Петкович, потерпела поражение от парагвайки Вероники Сепеде Роиг, занимающей 129-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/0, 4/6 во втором круге турнира в Хобарте.

55-я ракетка мира немка <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> потерпела поражение от парагвайки Вероники <span class=error>Сепеде</span> <span class=error>Роиг</span> занимающей 129-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 6/0 4/6 во втором круге турнира в <span class=error>Хобарте</span>. Увеличить
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За 2 час 9 минут, которые длилась встреча, теннисистки допустили по три двойные ошибки и реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 29-летняя Петкович сделала один эйс, а её 24-летняя оппонентка — ни одного. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Hobart International Петкович сразится с хорваткой Яной Фетт, которая взяла верх над австралийкой Лизетт Кабрерой со счётом 6/1, 6/3.
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