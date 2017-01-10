Эжени Бушар: Несмотря на победу, я считаю, что могла бы сыграть лучше
Канадка Эжени Бушар прокомментировала свою победу над словачкой Доминикой Цибулковой на турнире в Сиднее.
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«У нас с Доми каждый матч превращается в сумасшедшую битву. Сегодня я готовилась к одной из них. В поединках с сильнейшими соперницами виден твой реальный уровень.
Сейчас я не хочу забегать вперёд. Я рада, что мне удалось одержать ещё одну победу, но я готова и дальше работать над собой. Эта неделя стала для меня шагом вперёд, но я
Несмотря на мой успех, я считаю, что могла бы сыграть лучше. Тем не менее, я горжусь тем, что смогла побороться и вырвать победу, — приводит слова Бушар официальный сайт WTA.
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