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10 января 2017, 12:43 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар: Несмотря на победу, я считаю, что могла бы сыграть лучше

Канадка Эжени Бушар прокомментировала свою победу над словачкой Доминикой Цибулковой на турнире в Сиднее.

Канадка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> прокомментировала свою победу над словачкой <span class=error>Доминикой</span> Цибулковой на турнире в Сиднее. Увеличить
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«У нас с Доми каждый матч превращается в сумасшедшую битву. Сегодня я готовилась к одной из них. В поединках с сильнейшими соперницами виден твой реальный уровень.

Сейчас я не хочу забегать вперёд. Я рада, что мне удалось одержать ещё одну победу, но я готова и дальше работать над собой. Эта неделя стала для меня шагом вперёд, но я по-прежнему далека от результатов, которых хочу добиться.

Несмотря на мой успех, я считаю, что могла бы сыграть лучше. Тем не менее, я горжусь тем, что смогла побороться и вырвать победу, — приводит слова Бушар официальный сайт WTA.
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