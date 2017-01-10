Шарапова вернётся на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Именно в этот день заканчивается дисквалификация теннисистки за употребление запрещённого препарата мельдония.



Отметим, что матчи основной сетки турнира в Штутгарте стартуют в понедельник, 24 апреля, но первый раунд длится три дня.



На официальных соревнованиях Шарапова не выступала с Открытого чемпионата Австралии-2016.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">She's back! <a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> will return to professional <a href="https://twitter.com/hashtag/tennis?src=hash">#tennis</a> at the 40th <a href="https://twitter.com/hashtag/PTGP?src=hash">#PTGP</a> in <a href="https://twitter.com/hashtag/Stuttgart?src=hash">#Stuttgart</a> on April 26 ✨?? <a href="https://twitter.com/hashtag/GoForIt?src=hash">#GoForIt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/40Love?src=hash">#40Love</a> <a href="https://t.co/p0iySI1KZ4">pic.twitter.com/p0iySI1KZ4</a></p>— Porsche Tennis (@PorscheTennis) <a href="https://twitter.com/PorscheTennis/status/818744231078592513">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч после возвращения на одном из моих любимых турниров», — рассказала россиянка, которая трижды побеждала на турнире в Штутгарте.