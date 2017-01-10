Шарапова вернётся на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте
Россиянка Мария Шарапова вернётся на корт в официальном матче 26 апреля на турнире в Штутгарте, сообщает «твиттер» соревнований.
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Именно в этот день заканчивается дисквалификация теннисистки за употребление запрещённого препарата мельдония.
Отметим, что матчи основной сетки турнира в Штутгарте стартуют в понедельник, 24 апреля, но первый раунд длится три дня.
На официальных соревнованиях Шарапова не выступала с Открытого чемпионата Австралии-2016.
«Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч после возвращения на одном из моих любимых турниров», — рассказала россиянка, которая трижды побеждала на турнире в Штутгарте.
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