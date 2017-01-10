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10 января 2017, 12:39 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапова вернётся на корт 26 апреля на турнире в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова вернётся на корт в официальном матче 26 апреля на турнире в Штутгарте, сообщает «твиттер» соревнований.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> вернётся на корт в официальном матче 26 апреля на турнире в Штутгарте сообщает <span class=error>твиттер</span> соревнований. Увеличить
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Именно в этот день заканчивается дисквалификация теннисистки за употребление запрещённого препарата мельдония.

Отметим, что матчи основной сетки турнира в Штутгарте стартуют в понедельник, 24 апреля, но первый раунд длится три дня.

На официальных соревнованиях Шарапова не выступала с Открытого чемпионата Австралии-2016.

«Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч после возвращения на одном из моих любимых турниров», — рассказала россиянка, которая трижды побеждала на турнире в Штутгарте.
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