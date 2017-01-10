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10 января 2017, 12:27 | Теннис | Comments.ua

Третья ракетка Украины проиграла пятой ракетке США

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела выйти во второй раунд турнира WTA Premier Apia Sydney International в Сиднее (Австралия).

Украинская теннисистка Катерина <span class=error>Бондаренко</span> не сумела выйти во второй раунд турнира WTA Premier <span class=error>Apia</span> Sydney International в Сиднее (Австралия) Увеличить
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В стартовом матче Бондаренко в упорной борьбе уступила американке Кристине Макхейл со четом 6:4, 5:7, 2:6, сообщает «Сегодня».

Поединок продолжался 2 часа 25 минут.

В рейтинге WTA Катерина Бондаренко занимает 68-е место, а Кристина Макхейл — 43-е.

Фото: sapronov-tennis.org.

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