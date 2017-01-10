Третья ракетка Украины проиграла пятой ракетке США
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела выйти во второй раунд турнира WTA Premier Apia Sydney International в Сиднее (Австралия).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В стартовом матче Бондаренко в упорной борьбе уступила американке Кристине Макхейл со четом 6:4, 5:7, 2:6, сообщает «Сегодня».
Поединок продолжался 2 часа 25 минут.
В рейтинге WTA Катерина Бондаренко занимает 68-е место, а Кристина Макхейл — 43-е.
Фото:
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter