Маркос Багдатис вышел во второй раунд соревнований в Окленде

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Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За это время 31-летний Багдатис сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 28-летний Маннарино трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге соревнований ASB Classic Багдатис скрестит ракетки с немцем Дастином Брауном.