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https://sport.mail.ru/news/tennis/28376270/
10 января 2017, 12:11 | Теннис | GoTennis.ru

Маркос Багдатис вышел во второй раунд соревнований в Окленде

36-я ракетка мира, киприот Маркос Багдатис, нанёс поражение французу Адриану Маннарино, занимающему 60-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 на старте турнира в Окленде.

36-я ракетка мира киприот <span class=error>Маркос</span> Багдатис нанёс поражение французу Адриану <span class=error>Маннарино</span> занимающему 60-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/4 на старте турнира в Окленде. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За это время 31-летний Багдатис сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 28-летний Маннарино трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге соревнований ASB Classic Багдатис скрестит ракетки с немцем Дастином Брауном.
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