Маркос Багдатис вышел во второй раунд соревнований в Окленде
36-я ракетка мира, киприот Маркос Багдатис, нанёс поражение французу Адриану Маннарино, занимающему 60-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 на старте турнира в Окленде.
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Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За это время 31-летний Багдатис сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
Во втором круге соревнований ASB Classic Багдатис скрестит ракетки с немцем Дастином Брауном.
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