Сидней. Павлюченкова и Бабош пробились в четвертьфинал парного турнира

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Встреча длилась 57 минут. За это время Павлюченкова и Бабош сделали три эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы один раз подали навылет, допустили три двойне ошибки и не сделали ни одного брейка.

В четвертьфинале соревнований Apia International Sydney Павлюченкова и Бабош сыграют с швейцаркой Мартиной Хингис и американкой Коко Вандевеге.