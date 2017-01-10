Сидней. Павлюченкова и Бабош пробились в четвертьфинал парного турнира
Дуэт в составе россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеа Бабош нанес поражение американке Ракель Атаво и китаянке
И-Фань Сю со счётом 6/3, 6/2 в первом круге турнира в Сиднее.
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Встреча длилась 57 минут. За это время Павлюченкова и Бабош сделали три эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали три
В четвертьфинале соревнований Apia International Sydney Павлюченкова и Бабош сыграют с швейцаркой Мартиной Хингис и американкой Коко Вандевеге.
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