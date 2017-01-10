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https://sport.mail.ru/news/tennis/28376058/
10 января 2017, 11:57 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Павлюченкова и Бабош пробились в четвертьфинал парного турнира

Дуэт в составе россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеа Бабош нанес поражение американке Ракель Атаво и китаянке И-Фань Сю со счётом 6/3, 6/2 в первом круге турнира в Сиднее.

Дуэт в составе россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> нанес поражение американке <span class=error>Ракель</span> <span class=error>Атаво</span> и китаянке <nobr>И-Фань</nobr> Сю со счётом 6/3 6/2 в первом круге турнира в Сиднее. Увеличить
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Встреча длилась 57 минут. За это время Павлюченкова и Бабош сделали три эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы один раз подали навылет, допустили три двойне ошибки и не сделали ни одного брейка.

В четвертьфинале соревнований Apia International Sydney Павлюченкова и Бабош сыграют с швейцаркой Мартиной Хингис и американкой Коко Вандевеге.
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