Николас Альмагро проиграл Мише Звереву на старте турнира в Сиднее
43-я ракетка мира, испанец Николас Альмагро, не смог справиться с немцем Мишей Зверевым, занимающим 50-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 4/6, 2/6 в первом круге соревнований в Сиднее.
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За 1 час 11 минут, которые теннисисты провели на корте, 31-летний Альмагро семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а его 29-летний оппонент выполнил 12 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три
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