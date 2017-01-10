Николас Альмагро проиграл Мише Звереву на старте турнира в Сиднее

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За 1 час 11 минут, которые теннисисты провели на корте, 31-летний Альмагро семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а его 29-летний оппонент выполнил 12 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.