Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28375818/
10 января 2017, 11:42 | Теннис | GoTennis.ru

Николас Альмагро проиграл Мише Звереву на старте турнира в Сиднее

43-я ракетка мира, испанец Николас Альмагро, не смог справиться с немцем Мишей Зверевым, занимающим 50-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 4/6, 2/6 в первом круге соревнований в Сиднее.

43-я ракетка мира испанец <span class=error>Николас</span> Альмагро не смог справиться с немцем Мишей <span class=error>Зверевым</span> занимающим 50-ю строчку рейтинга ATP уступив со счётом 4/6 2/6 в первом круге соревнований в Сиднее. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 11 минут, которые теннисисты провели на корте, 31-летний Альмагро семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а его 29-летний оппонент выполнил 12 эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге турнира Apia International Sydney Зверев сразится с четвёртой сеяной ракеткой соревнований, испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Андреа Петкович покидает соревнования в Хобарте

Касаткина и Гаврилова успешно стартовали на турнире в Сиднее в парном разряде

Эжени Бушар: Несмотря на победу, я считаю, что могла бы сыграть лучше