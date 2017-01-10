Apia International Sydney. Марсель Гранольерс преодолел барьер первого круга соревнований

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Матч продолжался 2 часа 39 минут. За это время 30-летний Гранольерс сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 29-летний Хиральдо четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу представителя Колумбии.

Во втором круге турнира Apia International Sydney Гранольерсу предстоит матч против британца Дэниэла Эванса.