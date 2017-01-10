Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28375817/
10 января 2017, 11:42 | Теннис | GoTennis.ru

Apia International Sydney. Марсель Гранольерс преодолел барьер первого круга соревнований

37-я ракетка мира, испанец Марсель Гранольерс, вышел во второй круг турнира в Сиднее, обыграв колумбийца Сантьяго Хиральдо, занимающего 90-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (5), 7/5, 6/3.

37-я ракетка мира испанец Марсель Гранольерс вышел во второй круг турнира в Сиднее обыграв колумбийца Сантьяго <span class=error>Хиральдо</span> занимающего 90-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (5) 7/5 6/3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 2 часа 39 минут. За это время 30-летний Гранольерс сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 29-летний Хиральдо четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу представителя Колумбии.

Во втором круге турнира Apia International Sydney Гранольерсу предстоит матч против британца Дэниэла Эванса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Андреа Петкович покидает соревнования в Хобарте

Касаткина и Гаврилова успешно стартовали на турнире в Сиднее в парном разряде

Эжени Бушар: Несмотря на победу, я считаю, что могла бы сыграть лучше