Apia International Sydney. Марсель Гранольерс преодолел барьер первого круга соревнований
37-я ракетка мира, испанец Марсель Гранольерс, вышел во второй круг турнира в Сиднее, обыграв колумбийца Сантьяго Хиральдо, занимающего 90-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (5), 7/5, 6/3.
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Матч продолжался 2 часа 39 минут. За это время 30-летний Гранольерс сделал пять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
Во втором круге турнира Apia International Sydney Гранольерсу предстоит матч против британца Дэниэла Эванса.
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