Украинец провалился в рейтинге ATP
Обновился рейтинг лучших теннисистов мира по версии Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP).
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Лидером рейтинга остается британец Энди Маррей, несмотря на поражение своему главному конкуренту сербу Новаку Джоковичу в Дохе, сообщает «Сегодня».
Звание первой ракетки Украины за собой уверенно сохраняет Александр Долгополов. По итогам первой недели 2017 года он опустился на одну позицию и занимает 63-е место. Сергей Стаховский продолжает борьбу за возвращение в топ-100. Сейчас он занимает всего 110-е место (-1).
Наибольшего регресса в топ-100 рейтинга добился Илья Марченко бывший номер один Украины потерял сразу 19 позиций.
Его текущее место — 93-е.
Топ-10 рейтинга АТР на 9 января:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12560
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780
3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5155
5 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 5010
6 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 3625
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3605
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060.
Фото: «Sapronov-tennis.org».
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