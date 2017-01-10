Украинец провалился в рейтинге ATP

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Лидером рейтинга остается британец Энди Маррей, несмотря на поражение своему главному конкуренту сербу Новаку Джоковичу в Дохе, сообщает «Сегодня».

Звание первой ракетки Украины за собой уверенно сохраняет Александр Долгополов. По итогам первой недели 2017 года он опустился на одну позицию и занимает 63-е место. Сергей Стаховский продолжает борьбу за возвращение в топ-100. Сейчас он занимает всего 110-е место (-1).

Наибольшего регресса в топ-100 рейтинга добился Илья Марченко бывший номер один Украины потерял сразу 19 позиций.

Его текущее место — 93-е.

Топ-10 рейтинга АТР на 9 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12560

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780

3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5155

5 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 5010

6 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 3625

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3605

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060.

Фото: «Sapronov-tennis.org».