Моника Никулеску одолела Кирстен Флипкенс на турнире в Хобарте
40-я ракетка мира, румынка Моник Никулеску, обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс, занимающую 73-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/2 во втором круге турнира в Хобарте.
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Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время они сделали по одному эйсу. При этом 29-летняя Никулеску один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований Hobart International Никулеску поборется с победительницей матча между японкой Рисой Одзаки и чешкой Люси Шафаржовой.
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