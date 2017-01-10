Моника Никулеску одолела Кирстен Флипкенс на турнире в Хобарте

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Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время они сделали по одному эйсу. При этом 29-летняя Никулеску один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 30-летняя соперница не отметилась ни брейками, ни двойными ошибками. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

В четвертьфинале соревнований Hobart International Никулеску поборется с победительницей матча между японкой Рисой Одзаки и чешкой Люси Шафаржовой.