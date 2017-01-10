Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28375540/
10 января 2017, 11:30 | Теннис | GoTennis.ru

Моника Никулеску одолела Кирстен Флипкенс на турнире в Хобарте

40-я ракетка мира, румынка Моник Никулеску, обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс, занимающую 73-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/2 во втором круге турнира в Хобарте.

40-я ракетка мира румынка <span class=error>Моник</span> <span class=error>Никулеску</span> обыграла бельгийку <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс занимающую 73-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/2 во втором круге турнира в <span class=error>Хобарте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время они сделали по одному эйсу. При этом 29-летняя Никулеску один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 30-летняя соперница не отметилась ни брейками, ни двойными ошибками. Теперь счёт в личных встречах стал 3:3.

В четвертьфинале соревнований Hobart International Никулеску поборется с победительницей матча между японкой Рисой Одзаки и чешкой Люси Шафаржовой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Медведев — лидер гонки за Милан

Новый лидер в женском парном разряде, стартовый рывок Медведева и возвращение Плишковой в топ-5 — в выпуске рубрики «Табель о рангах».
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Николас Альмагро проиграл Мише Звереву на старте турнира в Сиднее

Моника Никулеску одолела Кирстен Флипкенс на турнире в Хобарте

Сидней. Коко Вандевеге не смогла выйти в 1/4 финала соревнований