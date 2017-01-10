37-я первая ракетка мира из США

Есть виды спорта, в которых исторически определённые нации являются доминантными. Теннис подвержен этому в меньшей степени, так как здесь больше индивидуальных звёзд, хотя и есть определённые тенденции, связанные с условиями подготовки спортсменов. И в принципе есть одна нация, которая имеет явный перевес по количеству первых ракеток мира — США.



Если взять все разряды с момента появления рейтинга, то 37 различных представителей США становились первыми. Некоторые из них (Навратилова, сёстры Уильямс, Макинрой и Дэвенпорт) добивались этого в двух разрядах. Никакая другая держава не может похвастать таким количеством лидеров. На втором месте находится Австралия с 10 первыми ракетками. У России их пять — Сафина, Сафин, Шарапова, Кафельников и Курникова.



В каждом отдельном разряде США тоже на первом месте. Самым урожайным является мужской парный разряд, где 18 различных американцев выходили на первое место.



Большой список американских лидеров пополнился 9 января, когда Бетани Маттек-Сэндс вышла на первое место в женском парном разряде. Бетани достигла высшей строчки в 31 год. К этому времени на её счету уже есть пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в паре и две в миксте), а также золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в миксте.



Смена первой ракетки мира произошла достаточно любопытным образом. На первой позиции в начале года была Саня Мирза, которая защищала титул в Брисбене. Год назад она выиграла его вместе с Мартиной Хингис. Но в этот раз она играла вместе с Маттек-Сэндс — своей главной конкуренткой по рейтингу. Потеря очков для Сани была не страшна, так как у неё были хорошие запасные результаты, так что в случае поражения она осталась бы на первом месте. То есть, чтобы остаться первой, ей необходимо было не выиграть турнир!



Но, конечно, Саня не собиралась саботировать собственные результаты. Они с Бетани взяли титул, а после матча она поздравила свою партнёршу с выходом на первую строчку. Саня находилась на первой позиции 91 неделю кряду. В женском парном разряде это четвёртая серия в истории.

WTA. Плишкова вернулась в топ-5

В одиночном разряде таких существенных изменений не было. Каролина Плишкова начала сезон с победы на «Премьере» в Брисбене. Это помогло ей вернуться на пятую позицию и оттеснить Цибулкову на шестую строчку. В решающем матче Каролина обыграла Ализе Корне. Француженка рванула с 41-й строчки на 31-ю, что гарантировало ей посев в Мельбурне. Кстати, с учётом отсутствия Азаренко, Квитовой и Кис в посев в Мельбурне попали Макарова, Путинцева и Севастова.



Совсем рядом с посевом остановилась финалистка Окленда — Ана Конюх. 19-летняя теннисистка улучшила свой рейтинговый рекорд до 36-го места. Великолепную неделю в Китае провела Катержина Синякова. Она обыграла Симону Халеп и Йоханну Конту, а в финале превзошла обидчицу Радваньской — Элисон Риске. 20-летняя чешка поднялась на 17 мест и стала 37-й.



Выигравшая Окленд Лорен Дэвис вошла в топ-50. А вот не играющая из-за травмы Слоан Стивенс как раз покинула топ-50. Слоан уже объявила, что не сможет сыграть в Мельбурне.



А на текущей неделе Моника Пуиг уже вылетела из турнира в Сиднее, где год назад она была в финале. Моника начала сезон с двух поражений. Олимпийская чемпионка опустится в район 46-й позиции, но по крайней мере это не успеет повлиять на её посев в Мельбурне. Кстати, титул в Сиднее не смогла защитить Светлана Кузнецова. Она уступила во втором круге Павлюченковой. В теории на этой неделе Светлану может обойти Конта.

АТР. Медведев лидер Гонки за Милан

У мужчин прошли три турнира категории АТР-250, хотя состав в Брисбене и Дохе был достоин АТР-500. В Австралии было пять игроков топ-10, а в Дохе играли Маррей и Джокович. Новак и Энди провели захватывающий финал, но бились они всего за разницу в 100 очков. Новак выиграл, но ничего не добавил, ведь он только защитил титул.



В Брисбене блестящую неделю провёл Григор Димитров. Болгарин одержал три победы кряду над соперниками из топ-10 (Тим, Раонич, Нисикори). Он выиграл свой первый титул за два с половиной года и поднялся на 15-е место. На этой неделе он не защищает финал Сиднея, но он всё равно останется в топ-15.



В Ченнае был самый скромный состав, и им удачно воспользовался россиянин Даниил Медведев. Он впервые в карьере попал на турнир АТР по рейтингу и сразу же дошёл до финала. Россиянин начинал турнир на 99-м месте. Финал позволил ему подняться на 34 места! Теперь на 65-й строчке ему проще будет отбираться на грядущие соревнования.



Кроме того, Даниил возглавил гонку теннисистов, которые претендуют на участие в «Мастерсе-U21». Понятно, что прошла всего одна неделя, но это уже хороший старт. Набравший 20 очков Карен Хачанов находится там в пятёрке. В общем рейтинге Карен уже в шаге от топ-50 — на 51-й позиции.

Расклады грядущих недель

Менее через неделю стартует первый турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии может принести изменения лидеров и у мужчин, и у женщин. Джоковичу, чтобы вернуться на вершину, обязательно надо выиграть титул, а Маррей при этом должен уступить до полуфинала. При других раскладах первым останется Энди.



Серене Уильямс в теории может хватить и финала, если Кербер проиграет рано. А в случае очередного триумфа американки Кербер не должна дойти дальше полуфинала, чтобы звание первой ракетки мира вернулось к Серене.