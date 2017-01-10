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10 января 2017, 11:19 | Теннис | Р-Спорт

После проигрыша Касаткиной в Сиднее Кербер заявила, что пока не вошла в игровой ритм

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Первая ракетка мира немка Ангелика Кербер после проигрыша россиянке Дарье Касаткиной на теннисном турнире в Сиднее заявила, что пока не вошла в игровой ритм.

Касаткина во вторник в матче второго круга нанесла поражение Кербер со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

«Первые матчи всегда даются трудно. Я до сих пор не вошла в свой игровой ритм. В матче я не чувствовала мяч и совершила слишком много ошибок. Тяжело, но я думаю, что было неплохо сыграть еще один матч перед поездкой в Мельбурн (на Australian Open)», — цитирует Кербер сайт WTA.

В четвертьфинале Касаткина встретится с британкой Йоханной Контой (6-й номер посева).

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.
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