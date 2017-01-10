Сидней. Коко Вандевеге не смогла выйти в ¼ финала соревнований
38-я ракетка мира, американка Коко Вандевеге, потерпела поражение от китаянки
Йин-Йин Дуань, занимающей 103-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 2/6 во втором круге соревнований в Сиднее.
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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 25-летняя Вандевеге сделала пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала один
В четвертьфинале турнира Apia International Sydney
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