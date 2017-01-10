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https://sport.mail.ru/news/tennis/28375331/
10 января 2017, 11:17 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Коко Вандевеге не смогла выйти в ¼ финала соревнований

38-я ракетка мира, американка Коко Вандевеге, потерпела поражение от китаянки Йин-Йин Дуань, занимающей 103-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 2/6 во втором круге соревнований в Сиднее.

38-я ракетка мира американка <span class=error>Коко</span> Вандевеге потерпела поражение от китаянки <nobr>Йин-Йин</nobr> <span class=error>Дуань</span> занимающей 103-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 2/6 во втором круге соревнований в Сиднее. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 25-летняя Вандевеге сделала пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а её 27-летняя соперница пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале турнира Apia International Sydney Йин-Йин Дуань скрестит ракетки с победительницей матча между полькой Агнешкой Радваньской и американкой Кристиной МакХэйл.
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