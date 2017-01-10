Сидней. Коко Вандевеге не смогла выйти в ¼ финала соревнований

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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время 25-летняя Вандевеге сделала пять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а её 27-летняя соперница пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.