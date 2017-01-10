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https://sport.mail.ru/news/tennis/28375132/
10 января 2017, 11:02 | Теннис | GoTennis.ru

Жиль Мюллер продолжает выступление на турнире в Сиднее

34-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, вышел во второй круг турнира в Сиднее, одержав победу над украинцем Александром Долгополовым, занимающим 63-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 7/5.

34-я ракетка мира люксембуржец <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> вышел во второй круг турнира в Сиднее одержав победу над украинцем Александром <span class=error>Долгополовым</span> занимающим 63-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 6/3 7/5. Увеличить
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За 2 часа 8 минут, которые длился матч, 33-летний Мюллер 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал два брейка, а его 28-летний соперник выполнил восемь эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Следующим оппонентом Мюллера на соревнованиях Apia International Sydney станет австралиец Мэттью Бартон.
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