Жиль Мюллер продолжает выступление на турнире в Сиднее
34-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, вышел во второй круг турнира в Сиднее, одержав победу над украинцем Александром Долгополовым, занимающим 63-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 7/5.
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За 2 часа 8 минут, которые длился матч, 33-летний Мюллер 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал два брейка, а его 28-летний соперник выполнил восемь эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал один
Следующим оппонентом Мюллера на соревнованиях Apia International Sydney станет австралиец Мэттью Бартон.
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