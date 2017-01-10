Жиль Мюллер продолжает выступление на турнире в Сиднее

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За 2 часа 8 минут, которые длился матч, 33-летний Мюллер 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал два брейка, а его 28-летний соперник выполнил восемь эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Следующим оппонентом Мюллера на соревнованиях Apia International Sydney станет австралиец Мэттью Бартон.