Анжелик Кербер: Пока я не могу найти свой ритм
Первая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, прокомментировала своё поражение во втором круге турнира в Сиднее.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Первые матчи сезона всегда даются нелегко. Пока я не могу найти свой ритм. Сегодня я допустила слишком много ошибок и совсем не чувствовала мяч. Это тяжёлое поражение, но я рада, что провела этот матч перед поездкой в Мельбурн», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter