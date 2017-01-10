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10 января 2017, 11:02 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер: Пока я не могу найти свой ритм

Первая ракетка мира, немка Анжелик Кербер, прокомментировала своё поражение во втором круге турнира в Сиднее.

Первая ракетка мира немка Анжелик <span class=error>Кербер</span> прокомментировала своё поражение во втором круге турнира в Сиднее. Увеличить
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«Первые матчи сезона всегда даются нелегко. Пока я не могу найти свой ритм. Сегодня я допустила слишком много ошибок и совсем не чувствовала мяч. Это тяжёлое поражение, но я рада, что провела этот матч перед поездкой в Мельбурн», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
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