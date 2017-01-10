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10 января 2017, 10:47 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Этот результат поможет мне обрести ещё больше уверенности

Россиянка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от своей победы над немкой Анжелик Кербер в Сиднее.

Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> поделилась впечатлениями от своей победы над немкой Анжелик <span class=error>Кербер</span> в Сиднее. Увеличить
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«Мне трудно описать, что я чувствую. Мне удалось обыграть первую ракетку мира, а такое случается не каждый день. Это мой второй турнир в этом сезоне, и мне сразу нужно было играть с лучшей теннисисткой мира. В первом круге я продемонстрировала хорошую игру, и сегодня тоже. Думаю, этот невероятный результат поможет мне обрести ещё больше уверенности», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
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