Дарья Касаткина: Этот результат поможет мне обрести ещё больше уверенности

«Мне трудно описать, что я чувствую. Мне удалось обыграть первую ракетку мира, а такое случается не каждый день. Это мой второй турнир в этом сезоне, и мне сразу нужно было играть с лучшей теннисисткой мира. В первом круге я продемонстрировала хорошую игру, и сегодня тоже. Думаю, этот невероятный результат поможет мне обрести ещё больше уверенности», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.