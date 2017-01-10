ASB Classic. Альберт Рамос покидает турнир
26-я ракетка мира, испанец Альберт Рамос, потерпел поражение от португальца Жоао Соусы, занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 5/7 на старте соревнований в Окленде.
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Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время спортсмены сделали по три эйса и три двойные ошибки. При этом 28-летний Рамос реализовал один
Во втором круге турнира ASB Classic Соуса померится силами с британцем Брайденом Клайном, который, в свою очередь, обыграл аргентинца Факундо Баньиса со счётом 6/1, 6/7 (6), 7/6 (3).
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