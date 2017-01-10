ASB Classic. Альберт Рамос покидает турнир

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Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время спортсмены сделали по три эйса и три двойные ошибки. При этом 28-летний Рамос реализовал один брейк-пойнт, а его 27-летний соперник — четыре. Пока счёт в личных встречах 4:2 в пользу испанского спортсмена.

Во втором круге турнира ASB Classic Соуса померится силами с британцем Брайденом Клайном, который, в свою очередь, обыграл аргентинца Факундо Баньиса со счётом 6/1, 6/7 (6), 7/6 (3).