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https://sport.mail.ru/news/tennis/28374721/
10 января 2017, 10:36 | Теннис | GoTennis.ru

ASB Classic. Альберт Рамос покидает турнир

26-я ракетка мира, испанец Альберт Рамос, потерпел поражение от португальца Жоао Соусы, занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 1/6, 5/7 на старте соревнований в Окленде.

26-я ракетка мира испанец Альберт <span class=error>Рамос</span> потерпел поражение от португальца <span class=error>Жоао</span> Соусы занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP со счётом 1/6 5/7 на старте соревнований в Окленде. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время спортсмены сделали по три эйса и три двойные ошибки. При этом 28-летний Рамос реализовал один брейк-пойнт, а его 27-летний соперник — четыре. Пока счёт в личных встречах 4:2 в пользу испанского спортсмена.

Во втором круге турнира ASB Classic Соуса померится силами с британцем Брайденом Клайном, который, в свою очередь, обыграл аргентинца Факундо Баньиса со счётом 6/1, 6/7 (6), 7/6 (3).
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