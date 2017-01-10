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https://sport.mail.ru/news/tennis/28374478/
10 января 2017, 10:16 | Теннис | GoTennis.ru

Роберта Винчи уступила Барборе Стрыковой во втором круге турнира в Сиднее

18-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Сиднее, проиграв чешке Барборе Стрыковой, занимающей 19-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 3/6.

18-я ракетка мира итальянка Роберта <span class=error>Винчи</span> не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Сиднее проиграв чешке <span class=error>Барборе</span> <span class=error>Стрыковой</span> занимающей 19-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 3/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 33-летняя Винчи не сделала ни одного эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 30-летняя Стрыкова трижды подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 4:4.

Соперницей Стрыковой в четвертьфинале турнира Apia International Sydney станет датчанка Каролин Возняцки.
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