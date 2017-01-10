Роберта Винчи уступила Барборе Стрыковой во втором круге турнира в Сиднее
18-я ракетка мира, итальянка Роберта Винчи, не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Сиднее, проиграв чешке Барборе Стрыковой, занимающей 19-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 3/6.
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Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 33-летняя Винчи не сделала ни одного эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два
Соперницей Стрыковой в четвертьфинале турнира Apia International Sydney станет датчанка Каролин Возняцки.
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