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https://sport.mail.ru/news/tennis/28374296/
10 января 2017, 10:03 | Теннис | Comments.ua

Украинские сестры-теннисистки добыли первую победу в сезоне

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок прошли первый раунд парного разряда на турнире серии WTA International в Хобарте.

Людмила и Надежда достаточно уверенно обыграли хозяек турнира Элисон Баи и Лизетт Кабрерой, обыграв тех в двух сетах, сообщает «Корреспондент.net».

Матч продлился всего 66 минут. За это время наши девушки исполнили один эйс, совершили четыре двойные ошибки и сделали четыре брейка.

В прошлом году на турнире в Хобарте украинки легко пробились в четвертьфинал турнира.

В следующем круге сестры Киченок могут встретится с еще одной украинкой Ольгой Савчук, которая завтра в паре с румынкой Ралукой-Йоаной Олару сыграют свой поединок против дуэта Кики Бертенс/Йоханна Ларссон.

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — Элисон Баи/Лизетт Кабрера (Австралия) — 6:4, 6:3.
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