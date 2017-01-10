Украинские сестры-теннисистки добыли первую победу в сезоне

Людмила и Надежда достаточно уверенно обыграли хозяек турнира Элисон Баи и Лизетт Кабрерой, обыграв тех в двух сетах, сообщает «Корреспондент.net».

Матч продлился всего 66 минут. За это время наши девушки исполнили один эйс, совершили четыре двойные ошибки и сделали четыре брейка.

В прошлом году на турнире в Хобарте украинки легко пробились в четвертьфинал турнира.

В следующем круге сестры Киченок могут встретится с еще одной украинкой Ольгой Савчук, которая завтра в паре с румынкой Ралукой-Йоаной Олару сыграют свой поединок против дуэта Кики Бертенс/Йоханна Ларссон.

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — Элисон Баи/Лизетт Кабрера (Австралия) — 6:4, 6:3.