Каролин Возняцки стала участницей четвертьфинала соревнований Apia International Sydney
20-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую 34-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 7/5 во втором круге турнира в Сиднее.
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Встреча длилась 1 час 19 минут. 26-летняя Возняцки сделала три эйса, дважды подала навылет и реализовала пять
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