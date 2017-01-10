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10 января 2017, 9:33 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки стала участницей четвертьфинала соревнований Apia International Sydney

20-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую 34-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 7/5 во втором круге турнира в Сиднее.

20-я ракетка мира датчанка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> переиграла представительницу Казахстана Юлию <span class=error>Путинцеву</span> занимающую 34-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/0 7/5 во втором круге турнира в Сиднее. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 19 минут. 26-летняя Возняцки сделала три эйса, дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 22-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.
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