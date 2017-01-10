Каролин Возняцки стала участницей четвертьфинала соревнований Apia International Sydney

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Встреча длилась 1 час 19 минут. 26-летняя Возняцки сделала три эйса, дважды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 22-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.