Доминика Цибулкова потерпела поражение от Эжени Бушар на турнире в Сиднее

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Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время 27-летняя Цибулкова сделала один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её 22-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 4:1 в пользу канадской спортсменки.