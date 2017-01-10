Доминика Цибулкова потерпела поражение от Эжени Бушар на турнире в Сиднее
Шестая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, не смогла справиться с канадкой Эжени Бушар, занимающей 49-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 4/6, 3/6 во втором круге турнира в Сиднее.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время 27-летняя Цибулкова сделала один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter