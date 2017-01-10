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https://sport.mail.ru/news/tennis/28373670/
10 января 2017, 8:56 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова потерпела поражение от Эжени Бушар на турнире в Сиднее

Шестая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, не смогла справиться с канадкой Эжени Бушар, занимающей 49-ю строчку рейтинга WTA, проиграв со счётом 4/6, 3/6 во втором круге турнира в Сиднее.

Шестая ракетка мира словачка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова не смогла справиться с канадкой <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> занимающей 49-ю строчку рейтинга WTA проиграв со счётом 4/6 3/6 во втором круге турнира в Сиднее. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время 27-летняя Цибулкова сделала один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её 22-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 4:1 в пользу канадской спортсменки.
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