Путинцева проиграла экс-первой ракетке мира во втором круге турнира в Сиднее

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Во втором круге соревнований казахстанка Юлия Путинцева проиграла экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании.



В первом сете Каро оформила отечественной теннисистке «баранку», а во втором Юля повела с брейком, но не сумела дожать Каролин. Итог — 0:6, 5:7.



Счет в их очном противостоянии стал 1:1.