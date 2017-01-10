Путинцева проиграла экс-первой ракетке мира во втором круге турнира в Сиднее
В австралийском Сиднее продолжается представительный хардовый турнир, сообщает Sports.kz.
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Во втором круге соревнований казахстанка Юлия Путинцева проиграла
В первом сете Каро оформила отечественной теннисистке «баранку», а во втором Юля повела с брейком, но не сумела дожать Каролин. Итог — 0:6, 5:7.
Счет в их очном противостоянии стал 1:1.
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