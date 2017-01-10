Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28373667/
10 января 2017, 8:54 | Теннис | Sports.kz

Путинцева проиграла экс-первой ракетке мира во втором круге турнира в Сиднее

В австралийском Сиднее продолжается представительный хардовый турнир, сообщает Sports.kz.

В австралийском Сиднее продолжается представительный <span class=error>хардовый</span> турнир сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором круге соревнований казахстанка Юлия Путинцева проиграла экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании.

В первом сете Каро оформила отечественной теннисистке «баранку», а во втором Юля повела с брейком, но не сумела дожать Каролин. Итог — 0:6, 5:7.

Счет в их очном противостоянии стал 1:1.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 января

Трансляция матча Мемориала Гранаткина-2017 Словакия - Казахстан

Boxingnews24.com: «Головкину нельзя слишком затягивать поединок с Джейкобсом»

Долгая дорога в «Валенсию»