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https://sport.mail.ru/news/tennis/28373335/
10 января 2017, 8:11 | Теннис | Р-Спорт

Карен Хачанов не сумел пробиться во второй раунд теннисного турнира в Окленде

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться во второй раунд теннисного турнира в Окленде (Австралия), призовой фонд которого превышает 450 тысяч долларов.

Хачанов в матче первого круга проиграл Лу Еньсуню (Тайвань) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (9:11). Матч продолжался 2 часа 38 минут.

Лу Еньсунь во втором круге сыграет с американцем Стивом Джонсоном (7-й номер посева).
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