Карен Хачанов не сумел пробиться во второй раунд теннисного турнира в Окленде
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться во второй раунд теннисного турнира в Окленде (Австралия), призовой фонд которого превышает 450 тысяч долларов.
Хачанов в матче первого круга проиграл Лу Еньсуню (Тайвань) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (9:11). Матч продолжался 2 часа 38 минут.
Лу Еньсунь во втором круге сыграет с американцем Стивом Джонсоном (7-й номер посева).
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