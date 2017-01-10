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10 января 2017, 8:10 | Теннис | ТАСС

Касаткина победила Кербер и вышла в ¼ финала турнира WTA в Сиднее

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила немку Ангелик Кербер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее (призовой фонд 710 тысяч долларов).

<em>МОСКВА 10 января. /ТАСС/.</em> Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> победила немку Ангелик <span class=error>Кербер</span> в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее (призовой фонд 710 тысяч долларов). Увеличить
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Кербер, которая была «посеяна» на турнире под первым номером, уступила россиянке в двух сетах — 6:7 (5:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

В ¼ финала Касаткина сыграет с победительницей встречи Дарья Гаврилова (Австралия) — Йоанна Конта (6, Великобритания).

Ранее в четвертьфинал турнира пробилась россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Светлану Кузнецову в двух сетах (7:5, 6:3).
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Новости Тенниса

Павлюченкова обыграла Кузнецову во втором круге теннисного турнира в Сиднее

Павлюченкова обыграла Кузнецову во втором круге теннисного турнира в Сиднее

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову в матче второго круга теннисного турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает 710 тысяч долларов.
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