Касаткина победила Кербер и вышла в ¼ финала турнира WTA в Сиднее
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила немку Ангелик Кербер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сиднее (призовой фонд 710 тысяч долларов).
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Кербер, которая была «посеяна» на турнире под первым номером, уступила россиянке в двух сетах — 6:7 (5:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
В ¼ финала Касаткина сыграет с победительницей встречи Дарья Гаврилова (Австралия) — Йоанна Конта (6, Великобритания).
Ранее в четвертьфинал турнира пробилась россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Светлану Кузнецову в двух сетах (7:5, 6:3).
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