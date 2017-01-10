Россиянин Андрей Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в Сиднее

Кузнецов в матче первого круга встречался с посеянным под 7-м номером словаком Мартином Клижаном. Проиграв первый сет со счетом 2:6, во втором Кузнецов оказался сильнее — 6:1. В третьей партии при счете 3:0 в пользу 25-летнего россиянина Клижан отказался от продолжения поединка. Соперники провели на корте 1 час 12 минут.

Во втором круге Кузнецов встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.