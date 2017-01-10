Павлюченкова обыграла Кузнецову во втором круге теннисного турнира в Сиднее
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову в матче второго круга теннисного турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает 710 тысяч долларов.
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Павлюченкова оказалась сильнее посеянной под 5-м номером Кузнецовой, победив со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут.
В четвертьфинале Павлюченкова встретится с канадкой Эжени Бушар.
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