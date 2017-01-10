Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28373155/
10 января 2017, 7:39 | Теннис | Р-Спорт

Павлюченкова обыграла Кузнецову во втором круге теннисного турнира в Сиднее

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову в матче второго круга теннисного турнира в Сиднее, призовой фонд которого превышает 710 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Светлану <span class=error>Кузнецову</span> в матче второго круга теннисного турнира в Сиднее призовой фонд которого превышает 710 тысяч долларов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Павлюченкова оказалась сильнее посеянной под 5-м номером Кузнецовой, победив со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с канадкой Эжени Бушар.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года