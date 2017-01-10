На Australian Open зрительские места установят прямо на центральном корте
Организаторы Australian Open в этом году намерены установить 16 зрительских мест прямо на центральном корте арены имени Рода Лэйвера. Цены на эти места будут варьировать в зависимости от того, кто будет играть на корте. Их пока не разглашают, но, по предварительным данным, они будут четырёхзначными.
Помимо места на корте, его обладатель сможет попасть в приватную комнату, где ему будут предложены еда и напитки, сообщает Tennis.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января.
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