Медведев возглавил чемпионскую гонку молодых теннисистов

В первую неделю 2017 года Медведев набрал 150 очков. На счету занимающего второе место Омара Ясики из Австралии только 48 баллов. На пятом месте с 20 очками расположился ещё один россиянин Карен Хачанов.



Турнир молодых теннисистов АТР «Мастерс-U21» впервые состоится в 2017 году в Милане (Италия). Соревнования пройдут с 8 по 12 ноября, за неделю до начала Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В турнире с призовым фондом $ 1,5 млн примут участие восемь лучших игроков в рейтинге АТР не старше 21 года.