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https://sport.mail.ru/news/tennis/28371390/
9 января 2017, 23:22 | Теннис | Чемпионат.com

Медведев возглавил чемпионскую гонку молодых теннисистов

Финалист турнира в Ченнае российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг Race to Milan — чемпионскую гонку на Итоговый турнир молодых теннисистов АТР «Мастерс-U21».

В первую неделю 2017 года Медведев набрал 150 очков. На счету занимающего второе место Омара Ясики из Австралии только 48 баллов. На пятом месте с 20 очками расположился ещё один россиянин Карен Хачанов.

Турнир молодых теннисистов АТР «Мастерс-U21» впервые состоится в 2017 году в Милане (Италия). Соревнования пройдут с 8 по 12 ноября, за неделю до начала Итогового чемпионата АТР в Лондоне. В турнире с призовым фондом $ 1,5 млн примут участие восемь лучших игроков в рейтинге АТР не старше 21 года.
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