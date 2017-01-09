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9 января 2017, 21:16 | Теннис | ТАСС

Зрительские места на матчах Australian Open будут расположены на корте

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Шестнадцать зрительских мест на матчах Australian Open по теннису будут расположены на корте главном стадиона турнира — «Арене Рода Лейвера». Об этом сообщает портал Baseline.

«Много различных динамичных вещей происходит в других видах спорта. Мы первые, кто придумал такие места для зрителей», — сказал коммерческий директор турнира Ричард Хелсгрейв.

В настоящее время только в матчах Национальной баскетбольной ассоциации применяется подобная технология просмотра матча.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января.
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