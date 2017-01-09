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https://sport.mail.ru/news/tennis/28370529/
9 января 2017, 21:14 | Теннис | Чемпионат.com

Джокович оштрафован на $ 2500 за неспортивное поведение

В финале турнира в Дохе между сербом Новаком Джоковичем и британцем Энди Марреем, в котором уроженец Белграда взял верх над первой ракеткой мира из Шотландии, в одном из моментов сербский теннисист запустил мячом в сторону трибун.

За это действие Джокович был оштрафован на $ 2500.

«Новак Джокович оштрафован на $ 2500 за неспортивное поведение после удара мячом в толпу во время субботнего финала в Дохе», — сообщил на своей странице в «Твиттере» теннисный обозреватель The Times Стюарт Фрейзер.
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