За это действие Джокович был оштрафован на $ 2500.



«Новак Джокович оштрафован на $ 2500 за неспортивное поведение после удара мячом в толпу во время субботнего финала в Дохе», — сообщил на своей странице в «Твиттере» теннисный обозреватель The Times Стюарт Фрейзер.