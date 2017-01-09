Свитолина установила национальный рекорд Украины
КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом обновив национальный рекорд, сообщается на сайте организации.
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Еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко потеряла 4 позиции и опустилась на 61 место с 1003 очками. А Катерина Бондаренко сохранила 68 строчку с 883 очками.
Первая тройка лучших теннисисток мира без изменений: первое место занимает немка Анжелика Кербер с 8875 очками, второе — американка Серена Уильямс с 7080 очками и третьте полька Агнешка Радванська с 5420.
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