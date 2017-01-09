Скьявоне: Это мой последний год в теннисе, поэтому я так расстроена поражением
Итальянка Франческа Скьявоне после поражения от хорватки Яны Фетт на старте турнира в Хобарте со счётом 3:6, 2:6, призналась, что расстроена, так как хотела лучше выступить на этих соревнованиях в последний раз.
«Это мой последний год в теннисе. Именно поэтому я так расстроена. Я не смогла показать здесь свою лучшую игру. В этом году я хочу показать всё, чему научилась за последние 19 лет», — цитирует Скьявоне официальный сайт тура.
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