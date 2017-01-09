Рафаэль Надаль: Если бы я не верил в свой успех, то остался бы дома

«Если бы я не верил, что могу добиться успеха в ближайшие 11 месяцев, то остался бы дома и рыбачил. Моя цель — бороться за важнейшие трофеи, а для этого мне нужно обыгрывать лучших. Если я буду много работать и сохранять мотивацию, если у меня будет правильный настрой и возможность тренироваться в своём ритме, то я могу бороться.

За последние две неделя и провёл шесть матчей, но этого недостаточно, чтобы утверждать, что я вернулся в свою лучшую физическую форму. У меня будет возможность хорошо выступить в Мельбурне, так что, если со здоровьем всё будет в порядке, то произойти может всё что угодно. Мне очень нравится играть в Мельбурне, это потрясающий турнир. Рад, что смог сюда вернуться. В прошлом году мне пришлось нелегко. Надеюсь, в этом году всё сложится удачнее, — приводит слова Надаля ESPN.