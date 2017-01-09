Андреа Петкович: До последнего не знала, кто будет моей соперницей
Немка Андреа Петкович рассказала, что до последнего момента не знала точно, с кем будет играть в первом круге турнира в Хобарте.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мне пришлось нелегко, потому что у меня сменилось три соперницы по первому кругу за три дня. Я не знала, с кем мне предстоит играть, поэтому решила, что буду ориентироваться на месте.
Мой тренер не поехал со мной на этот турнир, но посоветовал мне готовиться играть с левшой, потому что моей соперницей должна была стать Дои, поэтому я искала
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