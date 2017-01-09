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9 января 2017, 15:14 | Теннис | GoTennis.ru

Андреа Петкович: До последнего не знала, кто будет моей соперницей

Немка Андреа Петкович рассказала, что до последнего момента не знала точно, с кем будет играть в первом круге турнира в Хобарте.

Немка <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> рассказала что до последнего момента не знала точно с кем будет играть в первом круге турнира в <span class=error>Хобарте</span>. Увеличить
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«Мне пришлось нелегко, потому что у меня сменилось три соперницы по первому кругу за три дня. Я не знала, с кем мне предстоит играть, поэтому решила, что буду ориентироваться на месте.

Мой тренер не поехал со мной на этот турнир, но посоветовал мне готовиться играть с левшой, потому что моей соперницей должна была стать Дои, поэтому я искала партнёршу-левшу для тренировок. Но потом турнирная сетка поменялась, и я должна была играть с Осакой, поэтому мне пришлось искать партнёршу с мощными ударами. Потом Осака тоже отказалась от участия, и я не знала, кто будет мое соперницей. Это была довольно странная ситуация, но ничего страшного, — рассказала Петкович официальному сайту турнира.
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