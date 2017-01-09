Андреа Петкович: До последнего не знала, кто будет моей соперницей

«Мне пришлось нелегко, потому что у меня сменилось три соперницы по первому кругу за три дня. Я не знала, с кем мне предстоит играть, поэтому решила, что буду ориентироваться на месте.

Мой тренер не поехал со мной на этот турнир, но посоветовал мне готовиться играть с левшой, потому что моей соперницей должна была стать Дои, поэтому я искала партнёршу-левшу для тренировок. Но потом турнирная сетка поменялась, и я должна была играть с Осакой, поэтому мне пришлось искать партнёршу с мощными ударами. Потом Осака тоже отказалась от участия, и я не знала, кто будет мое соперницей. Это была довольно странная ситуация, но ничего страшного, — рассказала Петкович официальному сайту турнира.