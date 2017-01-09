Каролин Возняцки: Горжусь тем, как боролась сегодня

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«Этот матч дался мне нелегко, потому что на протяжении всей встречи меня не покидало ощущение, что я выигрываю с комфортным счётом, но моя соперница в любой момент может начать выполнять удары навылет, ведь у неё отличная подача. Так и случилось во втором сете. Однако в третьей партии я старалась действовать поближе к задней линии и глубже посылать мячи. И эта тактика увенчалась успехом. Победа есть победа. Я принимаю это.

Я внесла некоторые изменения в процесс своей подготовки. Теперь я больше тренируюсь на корте, а не в тренажёрном зале. Для меня это существенные изменения, потому что я уделала очень много внимания своей физической форме и старалась избегать травм. Но иногда стоит относиться ко всему этому проще.

Я горжусь тем, как боролась сегодня, и больше не беспокоюсь о своей форме. Думаю, всё будет хорошо, — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.