Джон Миллман снялся с Australian Open из-за травмы
Австралийский теннисист Джон Миллман отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 16-го по 29-е января в Мельбурне. Причиной такого решения стала травма бедра спортсмена.
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Видимо, что-то случилось...
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Теперь его место в основной сетке соревнований займёт американец Джаред Дональдсон.
Напомним, что ранее Миллман также снялся с турнира в Брисбене.
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