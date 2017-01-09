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https://sport.mail.ru/news/tennis/28366583/
9 января 2017, 14:33 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Миллман снялся с Australian Open из-за травмы

Австралийский теннисист Джон Миллман отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 16-го по 29-е января в Мельбурне. Причиной такого решения стала травма бедра спортсмена.

Австралийский теннисист Джон <span class=error>Миллман</span> отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии который пройдёт с 16-го по 29-е января в Мельбурне. Причиной такого решения стала травма бедра спортсмена. Увеличить
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Теперь его место в основной сетке соревнований займёт американец Джаред Дональдсон.

Напомним, что ранее Миллман также снялся с турнира в Брисбене.
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